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Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов

Авторадио
52 минуты назад
Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей). По предварительным данным, любительница азартных игр купила лотерейный билет примерно полгода назад на заправке. Ключ к богатству она положила в карман и, забыв об этом, бросила вещи в стиральную машину.
Женщина постирала лотерейный билет на $26 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В итоге лотерейный билет серьезно повредился. Камера видеонаблюдения сняла, как клиентка покупает выигрышный билет. Запись передали в штаб-квартиру лотереи.
Однако, согласно правилам, этого недостаточно, чтобы получить выигрыш. Победителю нужно показать снимок или копию лицевой и обратной стороны утерянного билета. Если игрок не сможет предоставить эти доказательства его победы, деньги пойдут на благоустройство государственных школ Калифорнии.
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