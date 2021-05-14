Женщина постирала лотерейный билет на $26 млн

Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей). По предварительным данным, любительница азартных игр купила лотерейный билет примерно полгода назад на заправке. Ключ к богатству она положила в карман и, забыв об этом, бросила вещи в стиральную машину.
В итоге лотерейный билет серьезно повредился. Камера видеонаблюдения сняла, как клиентка покупает выигрышный билет. Запись передали в штаб-квартиру лотереи.
Однако, согласно правилам, этого недостаточно, чтобы получить выигрыш. Победителю нужно показать снимок или копию лицевой и обратной стороны утерянного билета. Если игрок не сможет предоставить эти доказательства его победы, деньги пойдут на благоустройство государственных школ Калифорнии.