Женщина постирала лотерейный билет на $26 млн

Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей). По предварительным данным, любительница азартных игр купила лотерейный билет примерно полгода назад на заправке. Ключ к богатству она положила в карман и, забыв об этом, бросила вещи в стиральную машину.