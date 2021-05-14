Пока вы не уснули:

Украина развернула «Ураган» у границ Крыма
Подразделения реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины провели учения неподалеку от границ Крыма. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
«За считаные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», — заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Псаки: Россия виновна и в случае непричастности
Пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки заявила, что Россия должна нести ответственность за хакерские атаки на трубопровод Colonial Pipeline. Причем, это должно произойти даже в случае непричастности страны.
«Даже если подтверждено, что у нас после проведения расследования нет информации, чтобы власти (России. - Авт.) участвовали в этом, всё равно есть некоторая ответственность», - сказала Псаки во время брифинга, отметив, что страна несет ответственность за любые, даже незаконные действия, которые производятся с ее территории.
Поляки 23 года удерживали россиянина в рабстве
Поляки удерживали гражданина России Николая Ерофеева
23 года в рабстве. В их отношении власти Польши возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, сообщает ТАСС.
Ерофеев сообщил, что его не кормили, били и запрещали выходить в город. Сейчас мужчине 60 лет. О его истории узнали год назад благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году на работу в дислоцированной советской военной части. Позже он решил остаться в стране и работать на ферме, но там ему никто не платил. Он не раскрывал свою историю из-за страха, так как находился в Польше нелегально.