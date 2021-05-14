Пока вы не уснули:

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Ерофеев сообщил, что его не кормили, били и запрещали выходить в город. Сейчас мужчине 60 лет. О его истории узнали год назад благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году на работу в дислоцированной советской военной части. Позже он решил остаться в стране и работать на ферме, но там ему никто не платил. Он не раскрывал свою историю из-за страха, так как находился в Польше нелегально.