Сан-Марино приглашает иностранцев для вакцинного туризма

С 17 мая Сан-Марино приглашает иностранцев получить две платных дозы российской вакцины «Спутник V». Программа вакцинации будет открыта для всех туристов, кроме итальянцев.

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Сан-Марино — карликовое государство, не входящее в ЕС , страна-анклав, со всех сторон окруженная Италией. С соседом, как заявило местное Минтуризма, страна также будет сотрудничать по линии вакцинного туризма. Правда, прививать будут лишь теми препаратами, которые Рим сочтет безопасными, а «Спутник» итальянские власти безопасным пока не признали.

Приехать на прививку в Сан-Марино можно, как минимум за неделю забронировав номер в местном отеле, сообщает местная жительница Нотика Кроцензи:

«Этим предложением могут воспользоваться граждане всех стран. Любой турист, бронируя отель в Сан-Марино, должен сделать запрос [и получить информацию] у администрации отеля, которая возьмет на себя организацию этой процедуры. Туристу нужно как минимум остановиться в отеле на три дня, чтобы получить первую дозу, после которой он может решить: оставаться ли ему еще на 20 дней, чтобы получить следующую, или вернуться домой и впоследствии приехать еще раз. Прививать будут только вакциной «Спутник V». Цена двух доз составляет 50 евро, плюс расходы на проживание в отеле».

Население Сан-Марино — около 34 тысяч человек. По данным местного Минздрава, 14 тысяч полностью привиты. 22 тысячи получили первую дозу. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что благодаря «Спутнику V» Сан-Марино стала первой страной в Европе, победившей коронавирус. Изначально анклав приобрел больше доз, чем было необходимо для населения, что позволяет организовать вакцинный туризм. К тому же Россия подтвердила, что готова поставить для этого дополнительные партии препарата.

Институт социальной защиты Сан-Марино отмечал, что «Спутник» в республике используют в 90% случаев вакцинации. Университет Болоньи, проводящий исследование и мониторинг получивших российскую прививку, не зарегистрировал ни одного серьезного побочного эффекта. При этом препарат показал практически 100-процентную эффективность. Комментирует русский гид в Сан-Марино Марина Проскурнина:

Марина Проскурнина, русский гид в Сан-Марино: «Туристам из ближайших стран можно доехать до Сан-Марино на машине. В ближайших городах сейчас нет самолетов. На данный момент в Сан-Марино нет ни одного заболевшего, две недели назад отделение ковида закрыли. Очень небольшой процент людей, которые не хотят ни в каком виде делать прививки, но это связано с их общим мировоззрением, воспитанием. Они просто не вакцинируются, своих детей не вакцинируют. На данный момент нет никаких организованных туров, то есть, это все на усмотрение каждого туриста».

Сан-Марино — первая страна в мире, которая открывает вакцинный туризм. Недавно о подобной инициативе заявляли Мальдивы, однако на тот момент не все население (а это около полумиллиона человек) было привито. Страна получила вакцины из Индии и Китая по программе ВОЗ COVAX, планировалась дополнительная поставка из Сингапура. А в пятницу 13 мая на Мальдивах зарегистрировали «Спутник V».

В России тоже есть потенциальный спрос на вакцинный туризм. Однако в нашей стране это запрещено, отмечает гендиректор туроператора Space Travel, Артур Мурадян

Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel: «Такую идею неоднократно озвучивал Израиль, но я боюсь, что эта история сейчас закрыта. В остальном прививки неместного населения за деньги никто не делает, потому что на рынке наблюдается дефицит. Россия могла бы и готова это делать, но у нас существует правовая коллизия, когда мы не можем принимать иностранцев с целью получения ими медицинских услуг, в частности, вакцинации. Государственный механизм не предполагает коммерческого распределения вакцин на территории России. Мы пытались решить этот вопрос, потому что спрос большой».