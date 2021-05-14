Блинкен посетит Данию, Исландию и Гренландию

По свидетельству Прайса, госсекретарь США намерен обсуждать в Дании, Исландии и Гренландии вопросы борьбы с изменением климата на планете, укрепления сотрудничества и безопасности на Крайнем Севере, а также двусторонних и трансатлантических отношений. На заседании АС Блинкен собирается "продвигать усилия, направленные на то, чтобы сохранять Арктику в качестве региона мира, свободного от конфликта", отмечает Прайс. По его словам, в рамках совещания у Блинкена намечаются двусторонние переговоры не только с Лавровым, но и должностными лицами других стран - членов АС. Кроме того, во время пребывания в Исландии Блинкен побывает на военной авиабазе Кефлавик.