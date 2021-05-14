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Турция начнет ослаблять ограничения по коронавирусу с 17 мая

Газета.Ru
35 минут назад
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о снятии ряда ограничений по коронавирусу с 17 мая.
Турция начнет ослаблять ограничения по коронавирусу
Фото: ReutersReuters
"С понедельника мы начинаем внедрять наш контролируемый календарь нормализации. Мы будем действовать осторожно до конца мая и значительно ослабить меры к июню, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной", - приводит его слова агентство Anadolu Ajansı.
Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной ситуации с COVID-19.
В частности, все организации и учреждения приостановили свою работу, а междугородние поездки стали возможны только после получения разрешения от властей.
С 7 мая ужесточили ограничения в сфере торговли. В магазинах разрешили продажу только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.
В мире,Турция,
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