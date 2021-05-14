Турция начнет ослаблять ограничения по коронавирусу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о снятии ряда ограничений по коронавирусу с 17 мая.

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"С понедельника мы начинаем внедрять наш контролируемый календарь нормализации. Мы будем действовать осторожно до конца мая и значительно ослабить меры к июню, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной", - приводит его слова агентство Anadolu Ajansı.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной ситуации с COVID-19.

В частности, все организации и учреждения приостановили свою работу, а междугородние поездки стали возможны только после получения разрешения от властей.