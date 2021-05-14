Принц Гарри назовет дочь в честь покойного деда

Также среди популярных вариантов числятся Диана — в честь погибшей матери принца и Елизавета — в честь бабушки. Девочку еще могут назвать Александрией, Аллегрой, Грейс, Эммой, Розой, Алисой или Викторией.

Во время своего обращения на благотворительном концерте Vax Live в Лос-Анджелесе Маркл появилась в наряде, который большинство ее поклонников посчитали символичным. Герцогиня надела платье-рубашку от Carolina Herrera с орнаментом в виде крупных маков, написало издание Hollywood Life. Теперь фанаты уверены, что супруги назовут ребенка Поппи, что в переводе с английского означает «мак».