Принц Гарри назовет дочь в честь покойного деда

Принц Гарри
и его супруга Меган Маркл решили назвать дочь, которая родится летом, в честь покойного мужа королевы Елизаветы II
— принца Филиппа. Такой вывод следует из ставок в британских букмекерских конторах, сообщает сайт 360tv.ru.
Большинство подданных ожидают, что герцоги Сассекские отдадут дань уважения принцу-консорту, с которым принц Гарри был очень близок.
Также среди популярных вариантов числятся Диана — в честь погибшей матери принца и Елизавета — в честь бабушки. Девочку еще могут назвать Александрией, Аллегрой, Грейс, Эммой, Розой, Алисой или Викторией.
Во время своего обращения на благотворительном концерте Vax Live в Лос-Анджелесе Маркл появилась в наряде, который большинство ее поклонников посчитали символичным. Герцогиня надела платье-рубашку от Carolina Herrera с орнаментом в виде крупных маков, написало издание Hollywood Life. Теперь фанаты уверены, что супруги назовут ребенка Поппи, что в переводе с английского означает «мак».
Принц Филипп скончался в Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет.