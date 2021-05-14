В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Принц Гарри назовет дочь в честь покойного деда

Газета.Ru
1 час назад
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили назвать дочь, которая родится летом, в честь покойного мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа. Такой вывод следует из ставок в британских букмекерских конторах, сообщает сайт 360tv.ru.
Принц Гарри назовет дочь в честь покойного деда
Фото: ReutersReuters
Большинство подданных ожидают, что герцоги Сассекские отдадут дань уважения принцу-консорту, с которым принц Гарри был очень близок.
Также среди популярных вариантов числятся Диана — в честь погибшей матери принца и Елизавета — в честь бабушки. Девочку еще могут назвать Александрией, Аллегрой, Грейс, Эммой, Розой, Алисой или Викторией.
Во время своего обращения на благотворительном концерте Vax Live в Лос-Анджелесе Маркл появилась в наряде, который большинство ее поклонников посчитали символичным. Герцогиня надела платье-рубашку от Carolina Herrera с орнаментом в виде крупных маков, написало издание Hollywood Life. Теперь фанаты уверены, что супруги назовут ребенка Поппи, что в переводе с английского означает «мак».
Принц Филипп скончался в Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет.
В мире,принц Гарри,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители