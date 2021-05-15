Британии предрекли третью волну эпидемии

Британские учёные подготовили несколько моделей распространения нового штамма. Считается, что индийский штамм более заразный, но насколько, точно неизвестно. Если его заразность выше 50%, то на пике третьей волны придётся госпитализировать по 10 тысяч человек в день, что почти втрое выше показателя пика второй волны. При самом плохом раскладе в день будут умирать по тысяче человек, пишет издание.