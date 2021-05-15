В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Британии опасаются усиления эпидемии из-за индийского штамма

News.ruиещё 2
27 минут назад
В Британии распространяется индийский штамм коронавируса B.1.617.2. В королевстве боятся, что он вызовет третью волну эпидемии, сообщает The Daily Telegraph.
Британии предрекли третью волну эпидемии
Фото: ReutersReuters
Британские учёные подготовили несколько моделей распространения нового штамма. Считается, что индийский штамм более заразный, но насколько, точно неизвестно. Если его заразность выше 50%, то на пике третьей волны придётся госпитализировать по 10 тысяч человек в день, что почти втрое выше показателя пика второй волны. При самом плохом раскладе в день будут умирать по тысяче человек, пишет издание.
Учёные учли тот факт, что в Великобритании уже больше 68% взрослых (36,1 млн человек) получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а почти 37% (19,3 млн) были привиты дважды. К сожалению, констатируют специалисты, вакцина не даёт 100-процентной гарантии от заражения новым штаммом.
Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективно работают против индийского штамма COVID.
В мире,Татьяна Голикова,Daily Telegraph,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители