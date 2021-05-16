Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию

Первая партия российской вакцины была доставлена в Хайдарабад 1 мая. В этом городе находится штаб-квартира и склады индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ранее получившей от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование. Накануне Dr. Reddy's сообщила о начале использования российской вакцины и выразила надежду на скорую поставку новых партий лекарства.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 миллиона. Выздоровели более 20,4 миллиона, умерли более 266 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 326 тысяч человек, а выздоровевших — на 353 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших.