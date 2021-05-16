Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию

"Мы очень рады видеть, что совместная российско-индийская борьба с COVID-19, которая в настоящее время является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и движется вперед. Мы тесно взаимодействуем в области медицинской науки, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также ведем активный неполитизированный диалог в рамках многосторонних платформ: ВОЗ
, G20 и БРИКС
. Спасательная гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце российской стороной, успешно используется для помощи индийцам в преодолении последствий болезни", — добавил Кудашев.