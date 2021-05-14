Посольство Израиля в Москве взяли под усиленную охрану

Рядом с посольством на улице Большая Ордынка стоят микроавтобус и легковая машина правоохранителей, дежурит полицейский в бронежилете, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокие столкновения в Восточном Иерусалиме и на Храмовой горе вспыхнули на прошлой неделе. Столкновения были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джарра у живущих там арабских семей в пользу еврейских поселенцев. С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.