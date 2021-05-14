Зеленский добавил, что на примере Медведчука можно увидеть, что означает статус олигарха.

Он напомнил, что на Украине готовится законопроект "о деолигархизации", который "зафиксирует системный взгляд на эту проблему".

Позже главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и бездоказательными.