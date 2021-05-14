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Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

ТАСС
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Об этом он написал в пятницу в авторской колонке для украинского издания Focus.
"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось число олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", - заявил президент.
Зеленский добавил, что на примере Медведчука можно увидеть, что означает статус олигарха.
"Если у таких лиц [как Медведчук] забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", - отметил глава государства.
Он напомнил, что на Украине готовится законопроект "о деолигархизации", который "зафиксирует системный взгляд на эту проблему".
В феврале Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма.
Позже главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Прокуроры требовали взять его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более $10,5 млн. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и бездоказательными.
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