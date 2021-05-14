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"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции [следует] исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - отметил Миклашевич на заседании Конституционной комиссии.

Глава комиссии также сказал, что предлагается исключить возможность совмещения депутатом Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания обязанностей члена правительства.

"Основываясь на конституционном принципе разделения властей, [следует] исключить из части третьей статьи 92 конституции второе предложение, предусматривающее, что депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства, закрепив в конституции норму о запрете на совмещение должностей депутата Палаты представителей и члена правительства", - уточнил Миклашевич.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект нового основного закона Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. 16 марта глава государства подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Миклашевичем. Комиссия должна до 1 августа представить президенту предложения по поправкам в основной закон для последующего их вынесения на республиканский референдум.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти признал, что часть решений назрела, но «размывать» полномочия главы государства не стоит.

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«Я внимательно их (предложения) изучал. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям, я абсолютно убежден, что «размывать» полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, кабмином, местными исполнительными и распорядительными органами, парламентариями подготовлен пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных государственных органов. Глава государства напомнил, что в прошлом году поручалось изучить возможность перераспределения полномочий между различными органами, а может, ветвями власти и усиления их ответственности.

Кроме того, Лукашенко заявил, что процесс перераспределения полномочий в республике должен быть тесно увязан с конституционной реформой.

«Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с конституционной комиссией. И на основе новой конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями», – заявил он.

В понедельник, 15 марта, когда в Белоруссии отмечается День Конституции, в республике начинает работу комиссия по подготовке поправок в Основной закон страны. Об этом 15 марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с членами конституционной комиссии в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

«Александр Лукашенко напомнил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции», — говорится в материале журналистов агентства.

Также указывается, что в связи с этим белорусский лидер поздравил всех жителей республики с данным праздником.

«С Основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение этой Конституции, наверное, будет определяться прежде всего этим фактом. Принятая 27 лет назад Конституция стала символом новой эпохи — свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа», — сказал Лукашенко.

Новый Основной закон Беларуси должен соответствовать, прежде всего, запросам людей. Именно на этом сделал главный упор Александр Лукашенко, выступая 13 мая на встрече с руководителями Конституционной комиссии, передает пресс-служба главы государства.

Работа, подчеркнул президент, идет над документом будущего страны.

"И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект, - быть этой Конституции".

Многое будет зависеть, полагает Лукашенко, и от элиты белорусского общества - руководства страны всех уровней, юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество.

Глава государства пояснил, что промежуточную встречу было предложено провести руководством комиссии, чтобы обсудить некоторые вопросы, которые поднимаются на ее заседаниях. Он обозначил и свою принципиальную позицию по выработке документа, напомнив, что практически не вмешивается в работу комиссии.

"Но при необходимости, если будет такое с вашей стороны требование, для обсуждения каких-то конкретных вопросов мы соберемся и обсудим. Вот как сегодня", - сказал президент, обращаясь к участникам встречи.

А вот когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, уточнил он, тогда с участием главы государства и состоится его подробное изучение.

"Будем читать постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно - кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести свои предложения. Мы это все должны учитывать".

Президент поблагодарил граждан, которые активно участвуют в процессе создания документа и направляют предложения по возможным изменениям в Основной закон страны.

"Словом, люди ведут себя активно - те, кто хочет сохранения страны, кто понимает, что такое Конституция", - констатировал он.

Подчеркнув, что Конституция - это основная конструкция государства, белорусский руководитель предупредил членов комиссии, что и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя, регламентирующий действия властей в случае насильственной смерти главы государства. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ устанавливает порядок действий при гибели президента в результате «покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий».

В соответствии с декретом, в этом случае государственные органы должны подчиняться решениям Совета безопасности страны под председательством премьер-министра. При этом в Белоруссии будет незамедлительно введено чрезвычайное или военное положение, меры по их обеспечению также определит Совбез.

«Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», – указано в сообщении.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.