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Россию назвали важным партнером для США только 5% американцев

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Только 5% американцев считают, что Россия является важным партнером для США, при этом 11% отмечают, что Москва может стать таковым в будущем, следует из ежегодного социологического опроса, проведенного по заказу МИД Японии.
5% американцев сочли Россию важным партнером
Фото: ReutersReuters
В числе основных союзников жители США отметили Канаду (50% респондентов), Великобританию (44%) и Японию (31%). При этом в 2015 и 2016 годах 27% и 34% граждан США указывали на важность сотрудничества с Россией, однако затем этот показатель упал до уровня 8-9%, передает РИА «Новости».
Среди американцев, которые занимают руководящие посты в сфере политики, бизнеса, науки, СМИ, Россия в нынешнем исследовании не была упомянута в качестве важного партнера. Кроме того, опрос показал, что русский язык находится на пятом месте среди тех, которые хотят выучить американцы. Такой ответ дали 14% опрошенных. На первом месте по популярности оказался испанский (42%). За ним следуют французский (32%), немецкий (24%), японский (20%).
Результаты опроса жителей стран Европы показали, что 51% проживающих в Венгрии считают важным сотрудничество с Москвой. Аналогичного мнения придерживаются 9% британцев, 12% французов, 23% немцев и 16% итальянцев.
Исследование проводилось по заказу МИД Японии различными организациями, занимающимися соцопросами, в период с октября прошлого года по январь текущего. В нем приняли участие около 1,2 тыс. жителей США, включая 200 человек, занимающих руководящие посты. В пяти европейских странах (Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Франции) опрос охватывал по 500 жителей в каждом государстве.
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