5% американцев сочли Россию важным партнером

Среди американцев, которые занимают руководящие посты в сфере политики, бизнеса, науки, СМИ, Россия в нынешнем исследовании не была упомянута в качестве важного партнера. Кроме того, опрос показал, что русский язык находится на пятом месте среди тех, которые хотят выучить американцы. Такой ответ дали 14% опрошенных. На первом месте по популярности оказался испанский (42%). За ним следуют французский (32%), немецкий (24%), японский (20%).