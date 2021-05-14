Пока вы спали: США пригрозили КНДР ядерным оружием

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Для сдерживания КНДР США готовы использовать весь свой потенциал, включая ядерный. Об этом говорится в совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи, размещенном на сайте Пентагона

«Стороны обменялись оценками недавних северокорейских ядерных и ракетных угроз и обязались следить за ситуацией в КНДР, тесно координируя свои действия. США подтвердили готовность обеспечить расширенное сдерживание, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерное и обычное вооружение, а также противоракетные средства обороны», - говорится в заявлении.

Мошенники создают фишинговые сайты и, обещая большой заработок от инвестиций, выманивают персональные данные россиян. Об этом со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone пишет РИА Новости.

В компании отметили, что за год было обнаружено около 600 сайтов, где россиянам предлагают инвестировать деньги в крупные банки, компании нефтяной отрасли, а также проекты Илона Маска , в том числе и Tesla.

При этом после ввода персональной информации на сайте появляется окно с обещанием перезвонить, но ничего не происходит. «Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», - пояснили в Bi.Zone.

Власти Казани отказались оплачивать дневную охрану школ

Многие учебные учреждения Казани не в состоянии оплачивать охрану сотрудниками ЧОП, так как это слишком дорого. При этом власти Казани после расстрела учеников в гимназии 175 заявили, что в бюджете не предусмотрено выделение средств на охрану школ в дневное время, пишут «Известия».

В управлении образования Казани изданию пояснили, что оплата дневной охраны школ может быть произведена «только за счет внебюджетных источников, в том числе родительских целевых взносов».

Президент Франции Эмманюэль Макрон на армянском языке потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

«Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно вывести», — написал Макрон, заверив, что Франция поддерживала и будет поддерживать армянский народ.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял около 20 млрд долларов после того, как принял участие в шоу на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, Маск продолжает занимать третью строчку в списке самых богатых людей.