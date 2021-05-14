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Пока вы спали: США пригрозили КНДР ядерным оружием

Елена Прошина
27 минут назад
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США пригрозили КНДР ядерным оружием

Для сдерживания КНДР США готовы использовать весь свой потенциал, включая ядерный. Об этом говорится в совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи, размещенном на сайте Пентагона.
«Стороны обменялись оценками недавних северокорейских ядерных и ракетных угроз и обязались следить за ситуацией в КНДР, тесно координируя свои действия. США подтвердили готовность обеспечить расширенное сдерживание, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерное и обычное вооружение, а также противоракетные средства обороны», - говорится в заявлении.

Появилась новая схема кражи данных россиян

Мошенники создают фишинговые сайты и, обещая большой заработок от инвестиций, выманивают персональные данные россиян. Об этом со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone пишет РИА Новости.
В компании отметили, что за год было обнаружено около 600 сайтов, где россиянам предлагают инвестировать деньги в крупные банки, компании нефтяной отрасли, а также проекты Илона Маска, в том числе и Tesla.
При этом после ввода персональной информации на сайте появляется окно с обещанием перезвонить, но ничего не происходит. «Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», - пояснили в Bi.Zone.

Власти Казани отказались оплачивать дневную охрану школ

Многие учебные учреждения Казани не в состоянии оплачивать охрану сотрудниками ЧОП, так как это слишком дорого. При этом власти Казани после расстрела учеников в гимназии 175 заявили, что в бюджете не предусмотрено выделение средств на охрану школ в дневное время, пишут «Известия».
В управлении образования Казани изданию пояснили, что оплата дневной охраны школ может быть произведена «только за счет внебюджетных источников, в том числе родительских целевых взносов».

Макрон озвучил требования к Азербайджану на армянском

Президент Франции Эмманюэль Макрон на армянском языке потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.
«Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно вывести», — написал Макрон, заверив, что Франция поддерживала и будет поддерживать армянский народ.

Маск потерял $20 млрд после участия в телешоу

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял около 20 млрд долларов после того, как принял участие в шоу на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, Маск продолжает занимать третью строчку в списке самых богатых людей.
Однако после участия в шоу, где он признался, что страдает синдромом Аспергера, критически оценил криптовалюту Dogecoin, а также посмеялся над своими бизнес-планами, а также после того, как Маск заявил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины, акции его компании упали на 15%.
В мире,Эмманюэль Макрон,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,телеканал NBC,газета "Известия",РИА Новости,Корея, Народно-Демократическая Республика,Соединенные Штаты,
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