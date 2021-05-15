Журналистов AP шокировало уничтожение их офиса в Газе

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной
в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным СМИ, в высотке "Аль-Джаля" размещались представительство самой этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС
, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита".