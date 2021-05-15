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В Associated Press заявили, что шокированы уничтожением их офиса в Газе

ТАССиещё 5
25 минут назад
Американское информационное агентство Associated Press шокировано и напугано уничтожением в результате обстрела израильскими военными в субботу здания в секторе Газа, где располагался офис АР.
Журналистов AP шокировало уничтожение их офиса в Газе
Фото: ReutersReuters
"Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа. <...> Мы пытаемся получить информацию от израильского правительства и связались с Госдепартаментом США", - приводит агентство слова своего генерального директора Гэри Прюитта в опубликованном заявлении.
Директор AP также отметил, что перед ударом по зданию, о котором израильские военные уведомили заранее, там находилось порядка десяти сотрудников агентства.
"Мы получили предупреждение, что по зданию будет нанесен удар, <...> к счастью, мы смогли эвакуировать [журналистов]", - сказал Прюитт, добавив, что "мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа из-за того, что произошло сегодня".
Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным СМИ, в высотке "Аль-Джаля" размещались представительство самой этой катарской телестанции, а также агентства Ассошиэйтед Пресс и другие медиа. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита".
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.
В мире,Хамас,Госдеп США,Associated Press,Газа,
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