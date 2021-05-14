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Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска из Армении

Lenta.ru
1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении. Об этом на армянском языке он написал на своей странице в Facebook.
Макрон на армянском озвучил требование к Баку
Фото: ReutersReuters
«Вооруженные силы Азербайджана вторглись на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад», — подчеркнул Макрон, добавив, что Франция продолжит поддерживать армянский народ.
В свою очередь пресс-служба президента Франции сообщила, что Макрон в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном еще раз обсудил эту тему. Елисейский дворец отметил, что они выступают за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН для региональной стабильности и безопасности.
Ранее 13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве.
В мире,Эммануэль Макрон,Совбез ООН,Армения,Азербайджан,Франция,
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