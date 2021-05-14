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Греция разрешила россиянам въезжать в страну

Газета.Ruиещё 5
16 часов назад
Греция отменяет квоту на въезд россиян в страну. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на официальный печатный орган правительства страны.
Греция открыла границы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в страну могли въезжать до 4 тыс. россиян в неделю. Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов — они не будут обязаны проходить карантин. Министерство туризма обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены.
Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами и открыты музеи. Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию. До этого Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю.
После этого, 15 мая, Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторине.
В мире,Греция,
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