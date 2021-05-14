Греция открыла границы для россиян

Ранее в страну могли въезжать до 4 тыс. россиян в неделю. Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов — они не будут обязаны проходить карантин. Министерство туризма обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены.

Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами и открыты музеи. Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию. До этого Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю.