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"Байден слишком слаб": названо имя "теневого президента" США

Вероника Полынина
1 час назад
Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл назвал советника Джо Байдена по внутренней политике Сьюзан Райс «теневым президентом» Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Fox News.
"Байден слишком слаб": названо имя "теневого президента" США
Фото: ReutersReuters
По мнению Гринелла, «бардак» во внешней политике США обусловлен «бардаком» во внутренней политике.
«Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания», - заявил он.
Как сообщал «Рамблер», Сьюзан Райс – 56 лет. В администрации Барака Обамы Райс занимала должность советника по национальной безопасности. Во время второго президентского срока Обамы рассматривалась на пост госсекретаря США на смену Хиллари Клинтон, однако ее кандидатура не прошла в Конгрессе. Французский журналист Венсан Жовер назвал Райс «теоретиком нового морального лидерства США».
Американская газета Washington Post в 2011 году написала, что тройка женщин-советников в лице Хиллари Клинтон, Сьюзан Райс и Саманты Пауэр несет основную ответственность за то, что вопреки рекомендациям министра обороны Роберта Гейтса убедила президента Обаму в целесообразности бомбардировки Ливии.
В мире,Саманта Пауэр,Роберт Гейтс,Сюзан Райс,Джозеф Байден,Барак Обама,Хиллари Клинтон,Администрация США,Washington Post,Соединенные Штаты,
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