"Байден слишком слаб": названо имя "теневого президента" США

По мнению Гринелла, «бардак» во внешней политике США обусловлен «бардаком» во внутренней политике.
«Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания», - заявил он.
Как сообщал «Рамблер», Сьюзан Райс – 56 лет. В администрации Барака Обамы Райс занимала должность советника по национальной безопасности. Во время второго президентского срока Обамы рассматривалась на пост госсекретаря США на смену Хиллари Клинтон, однако ее кандидатура не прошла в Конгрессе. Французский журналист Венсан Жовер назвал Райс «теоретиком нового морального лидерства США».
Американская газета Washington Post в 2011 году написала, что тройка женщин-советников в лице Хиллари Клинтон, Сьюзан Райс и Саманты Пауэр несет основную ответственность за то, что вопреки рекомендациям министра обороны Роберта Гейтса убедила президента Обаму в целесообразности бомбардировки Ливии.