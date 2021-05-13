В США привитым от коронавируса разрешили снять маски

США не носить защитные маски полностью вакцинированным от коронавируса гражданам разрешили центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ). Об этом сообщает Белый дом.

Сообщение было опубликовано в Twitter американской администрации.

Отличные новости от ЦПКЗ: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску — как на улице, так и в помещении — в большинстве случаев, — говорится в тексте.

По последним данным, в США зафиксирован 33 590 701 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 16 849 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 597 865 человек, сегодня зафиксировано 417 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 6 371 045 человек, из них 8702 в критическом состоянии.