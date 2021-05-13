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В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад
В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме.
В США захотели частично отказаться от масок
Фото: ReutersReuters
«Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson).
Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной.
В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.
В мире,Johnson & Johnson,CNN,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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