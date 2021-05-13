Обострение на границе: Армения обратилась к ОДКБ

В ОДКБ выразили готовность предпринять меры, предусмотренные уставом организации, в случае развития обострения ситуации на границе Армении Азербайджана . Ранее в МИД Армении заявили, что азербайджанские военные попытались «уточнить границы». Глава МИД России Сергей Лавров уже обсудил ситуацию как с Ереваном , так и с Баку . В Армении ситуацию назвали «взрывоопасной».

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После инцидента на границе Армении и Азербайджана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали ситуацию в регионе.

«В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ», — отметили в пресс-службе организации.

Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия

В среду, 12 мая, в Минобороны Армении заявили о попытке азербайджанских военных провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Но в ведомстве не уточнили, что конкретно делали военнослужащие.

13 мая глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров обсудил инцидент с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым . Лавров указал на «необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

В ноябре было установлено полное прекращение огня, по которому Баку восстановил контроль над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами, а также над городами Шуша и Гадрут. Кроме того, стороны договорились о дислоцировании российских миротворцев.

Во время диалога с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства по сложившейся накануне ситуации Лавров отметил, что важно решать подобные инциденты политико-дипломатическим путем. Кроме того, глава МИД России выразил «готовность оказать всемерное содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», говорится в заявлении ведомства.

В среду, 12 мая, Лавров обсудил инцидент с и.о. главы МИД Армении Арой Айвазяном, сообщили ранее в армянском ведомстве.

«Айвазян проинформировал своего коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении, отметив недопустимость подобных провокаций со стороны Азербайджана», — говорится в заявлении.

В ходе телефонного разговора стороны «подчеркнули важность полной реализации достигнутых договоренностей о региональной безопасности, стабильности и координации, а также шаги, предпринятые для предотвращения эскалации ситуации».

В свою очередь, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что инцидент на границе — это спланированная провокация. По его мнению, ситуация на границе стран «взрывоопасная».

«Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и совершили действия по окружению Черного озера. ВС Армении предприняли контрмеры. В некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций», — приводит его слова «Интерфакс».

Пашинян заметил, что оружие сторонами не применялось. Тем не менее в Сюникской и Гегаркуникской областях остаются порядка 250 военных. «Оценка ситуации позволяет утверждать, что это провокация, которая может иметь широкие военно-политические цели», — сказал он.

Он уверен, что Баку таким образом провоцирует Ереван на обострение ситуации. «Об этом свидетельствует то, что азербайджанцы объясняют свое присутствие уточнением границ на основе очевидно сфальсифицированных карт. Утвержденные в советские времена карты свидетельствуют, что эти утверждения безосновательны. В день начала провокаций Азербайджан заявил о планируемых с 16 мая широкомасштабных учениях», — добавил Пашинян.

Он поручил правительству провести консультации с ОДКБ «по вопросу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы в некоторых районах Сюника и Гегаркуника». Его поручение должны выполнить и.о. министра иностранных дел Ара Айвазян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян

Айвазян уже обсудил сложившуюся на границе с Азербайджаном ситуацию с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«Ара Айвазян считает недопустимым попытку Азербайджана посягнуть на суверенную территорию Республики Армении, входящей в ОДКБ, отметив, что это также является серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности», — отметили в МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями о «применении положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных уставом организации в подобных ситуациях». В ст. 8 устава ОДКБ говорится, что «государства-члены взаимодействуют в сферах охраны государственных границ, <...> защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий».