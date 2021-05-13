Украине предсказали экологическую катастрофу из-за газа

В сообщении на сайте партии перечислены такие последствия добычи сланцевого газа, как комплексное загрязнение окружающей среды, отравление грунтовых вод и почвы, а также рост количества заболеваний, возникающих из-за газа.

Партия заявляет, что ошибка в технологическом процессе может привести к загрязнению реки Северский Донец. «Токсичные грунтовые воды могут путешествовать на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге в зоне риска может оказаться население всего Донбасса», — пояснили члены партии.