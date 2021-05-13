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Украине предсказали экологическую катастрофу из-за газа

Lenta.ru
1 час назад
Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы, которая повлечет возникновение различных заболеваний. Такое предсказание сделали представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Украине предсказали экологическую катастрофу из-за газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сообщении на сайте партии перечислены такие последствия добычи сланцевого газа, как комплексное загрязнение окружающей среды, отравление грунтовых вод и почвы, а также рост количества заболеваний, возникающих из-за газа.
Партия заявляет, что ошибка в технологическом процессе может привести к загрязнению реки Северский Донец. «Токсичные грунтовые воды могут путешествовать на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге в зоне риска может оказаться население всего Донбасса», — пояснили члены партии.
Разработка месторождения началась в январе 2021 года, вскоре после приобретения «Нафтогазом» компании «Надра Юзовская». Последняя до 2063 года владеет специальным разрешением на Юзовский участок.
В разное время месторождением интересовались нидерландская компания Yuzgas, англо-голландская Shell и словацкая Nafta.
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