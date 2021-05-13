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Пока вы не уснули: в Швеции заявили о готовности создать проблемы России

Елена Прошина
23 минуты назад
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В Швеции заявили о готовности создать проблемы России

Командующие шведскими вооруженными силами заявили о способности армии страны создать проблемы для России.

В ЕС раскрыли «украинский план» Кремля

В Евросоюзе появился документ, в котором рассказывается «украинский план» Кремля, согласно которому Россия намерена присвоить территории Луганской и Донецкой независимых республик.

Ядерный «Зевс» прикроет всю Россию

Космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Путин сделал заявление после трагедии в Казани

Президент России Владимир Путин назвал ЧП в Казани, где во время стрельбы в школе погибли дети, страшной бедой и варварским преступлением.

"Родите и отдайте нам": Патриарх Кирилл обратился к женщинам

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые готовы родить ребенка, но не могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его Русской православной церкви для воспитания.

Галявиев пытался застрелить девочку до захвата школы

На видеозаписи можно увидеть, как юноша с ружьем прицеливается в сторону ученицы прямо перед входом в учебное заведение.

Жители Киргизии и Узбекистана подрались на границе

Конфликт на бытовой почве вспыхнул между двумя жителями соседних сел. После инцидента их односельчане собрались на границе.

Путина номинировали на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира.

Назван способный пережить ядерную войну город РФ

У России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

Россиянам хотят запретить въезд в Сочи на авто

В Краснодарском крае могут ограничить въезд в Сочи в связи с большим потоком туристов.

Киев ограничит импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
В мире,Патриарх Кирилл,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Министерство обороны,Нобелевский комитет,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Швеция,
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