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МИД Чехии: отношения Москвы и Праги достигли «нижней точки» с 1989 года

News.ruиещё 1
1 час назад
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, комментируя отношения между Москвой и Прагой, заявил, что они в настоящий момент достигли наиболее низкой точки с момента «бархатной революции» 1989 года. Об этом пишет ТАСС.
МИД Чехии: отношения с РФ достигли «нижней точки»
Фото: ТАССТАСС
Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времён «бархатной революции», — отметил чешский министр во время видеоконференции, которую организовал вашингтонский Атлантический совет.
По его словам, Чехия не стремится к эскалации напряжённости с Россией. При этом он считает, что власти должны были «решительно отреагировать» на ситуацию со взрывами во Врбетице.
Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти отвергли все обвинения Чехии по этому поводу.
Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице.
В мире,Андрей Бабиш,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,
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