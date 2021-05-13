МИД Чехии: отношения с РФ достигли «нижней точки»

По его словам, Чехия не стремится к эскалации напряжённости с Россией. При этом он считает, что власти должны были «решительно отреагировать» на ситуацию со взрывами во Врбетице.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти отвергли все обвинения Чехии по этому поводу.