Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук
в четверг в суде подтвердил, что выступает против политического курса киевской власти.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова
11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака
подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук на следующий день вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины.
Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура
требует арестовать Медведчука на 60 дней с возможностью внести залог в 10,9 миллионов евро.
"...у меня есть основания для этого как у депутата, как у одного из руководителей ОПЗЖ выступать против политического курса этой власти", - заявил Медведчук в ходе заседания суда.
Украинский политик повторил, что дело против него политически мотивировано и направлено на то, чтобы остановить оппозицию.