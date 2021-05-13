Жители Киргизии и Узбекистана подрались на границе

Конфликт на бытовой почве вспыхнул между двумя жителями соседних сел. После инцидента их односельчане собрались на границе.
На место прибыли силовики и представители местной власти. Они провели разъяснительную беседу, после чего толпа разошлась, а подравшиеся помирились.
29 апреля вспыхнул конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. Причиной стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водораспределительным пунктом. Стычки переросли в полноценные бои.
В Киргизии погибли 34 человека, пострадали 149. Душанбе до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам. По данным журналистов, погибли 19 граждан Таджикистана, еще 88 были ранены.