Жители Киргизии и Узбекистана подрались на границе

Конфликт на бытовой почве вспыхнул между двумя жителями соседних сел. После инцидента их односельчане собрались на границе.

На место прибыли силовики и представители местной власти. Они провели разъяснительную беседу, после чего толпа разошлась, а подравшиеся помирились.