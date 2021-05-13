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Жители Киргизии и Узбекистана подрались на границе

Lenta.ru
1 час назад
Жители Киргизии и Узбекистана подрались на границе двух стран. Об этом 13 мая сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя правительства в Баткенской области.
Жители Киргизии и Узбекистана подрались на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конфликт на бытовой почве вспыхнул между двумя жителями соседних сел. После инцидента их односельчане собрались на границе.
На место прибыли силовики и представители местной власти. Они провели разъяснительную беседу, после чего толпа разошлась, а подравшиеся помирились.
29 апреля вспыхнул конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. Причиной стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водораспределительным пунктом. Стычки переросли в полноценные бои.
В Киргизии погибли 34 человека, пострадали 149. Душанбе до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам. По данным журналистов, погибли 19 граждан Таджикистана, еще 88 были ранены.
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