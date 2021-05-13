Националисты Украины требуют посадить Медведчука

Украинские националисты требуют посадить в тюрьму главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука . Как передают РИА-Новости, такие лозунги звучат на митинге около суда, где парламентарию избирают меру пресечения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несколько десятков человек с флагами националистической партии "Национальный корпус", стоят возле здания суда и выкрикивают оскорбления в адрес Медведчука, а также призывы "посадить Медведчука на нары".

По версии следствия, Медведчука подозревают по трем эпизодам.

Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов).

Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Третий эпизод, по мнению Службы безопасности Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.