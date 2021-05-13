Колесниковой предъявили обвинения по трем статьям

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
, которая покинула страну вскоре после выборов. Она не признала объявленные ЦИК
результаты голосования. В соответствии с ними победу одержал действующий президент Александр Лукашенко
с 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место, набрав 10,12% голосов. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти. Официальный Минск считает его незаконным.