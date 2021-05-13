Колесниковой предъявили обвинения по трем статьям

Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что еще одному члену президиума Координационного совета и адвокату Колесниковой Максиму Знаку также предъявили окончательное обвинение по тем же трем статьям.

Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. По делу о призывах к захвату власти также были задержаны Знак и юрист штаба совета Илья Салей. Правозащитники называют их политзаключенными.