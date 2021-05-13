В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обзор иноСМИ: "Израилю нужно преподать урок"

Елена Прошина
6 минут назад

«Израиль имеет право защищаться»: мир предупредили о большой войне

Обзор иноСМИ: "Израилю нужно преподать урок"
Фото: РамблерРамблер
ООН предупреждает о возможности «полномасштабной войны» из-за обострения между Израилем и ХАМАС, пишет The Independent. В третий день конфликта число погибших превысило 70 человек.
Издание отмечает, что президент США Джо Байден столкнулся с первым серьезным испытанием во внешней политике и сделал свой выбор. Он поддержал Израиль и выразил надежду, что обмен авиаударами и ракетными обстрелами скоро закончится.
«Я жду и надеюсь, что это закончится скорее раньше, чем позже, но у Израиля есть право защищаться», - подчеркнул он после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Не злите Путина»: США и Европа дали Украине «четкий сигнал»

Украинский дипломат Василий Филипчук рассказал, что в последние недели его европейские и американские коллеги «в неофициальном порядке направляют Киеву очень четкий сигнал»: «не давайте россиянам никакого повода для того, чтобы началась агрессия». Об этом сообщает «Апостроф».
«Такого спокойствия и уверенности в том, что Россия не нападет - нет. Все уже выучили урок 2008 года», - заявил Филипчук.
Он подчеркнул, что россияне «очень последовательницы» в том, как они объясняют миру свои действия.
«Если бы не было бомбардировки Цхинвали со стороны Саакашвили, то не было бы повода. < > Майдан создавал прекрасный повод показать, что на Украине хаос, что там свергли законного президента», - отметил он.

Эрдоган Путину: "Израилю нужно преподать урок"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что международное сообщество должно преподать Израилю «мощный и сдерживающий урок» из-за действий страны против палестинцев. Об этом сообщает Fox News.
В телефонном разговоре с Путиным Эрдоган рассказал, что призвал Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с «решительными и ясными посланиями» в адрес Израиля. Также он предложил Путину рассмотреть вопрос о создании международных сил для защиты палестинцев.

«*** в шоколаде»: Гордон ответил на иск Порошенко

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко подал против него иск о клевете из зависти к выпущенным им конфетам. Об этом сообщает УНИАН.
«Недавно я выпустил конфеты «Гордон в шоколаде», а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только «*** в шоколаде», вот он и возмутился», - заявил журналист. Также Гордон обратил внимание, что Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова: «То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе».

Первая страна в Европе победила ковид после «Спутника V»

Портал «Страна.ua» назвал маленькое государство Сан-Марино первой страной Европы, победившей коронавирус. Издание связало это с использованием в стране российской вакцины «Спутник V».
По данным «Страна.ua», в Сан-Марино полностью привиты более трети населения, а первую дозу получили более 70 процентов жителей. Около 90 процентов привитых получили «Спутник», остальные - Pfizer. С начала мая в стране зафиксировали всего один новый случай заражения коронавирусом.
В мире,Василий Филипчук,Дмитрий Гордон,Илья Новиков,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,Реджеп Эрдоган,Петр Порошенко,Владимир Путин,Pfizer,Хамас,Совбез ООН,ООН,The Independent,Израиль,Соединенные Штаты,Украина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители