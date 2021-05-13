Обзор иноСМИ: "Израилю нужно преподать урок"

«Израиль имеет право защищаться»: мир предупредили о большой войне
ООН
предупреждает о возможности «полномасштабной войны» из-за обострения между Израилем
и ХАМАС
, пишет
The Independent. В третий день конфликта число погибших превысило 70 человек.
Издание отмечает, что президент США Джо Байден
столкнулся с первым серьезным испытанием во внешней политике и сделал свой выбор. Он поддержал Израиль и выразил надежду, что обмен авиаударами и ракетными обстрелами скоро закончится.
«Я жду и надеюсь, что это закончится скорее раньше, чем позже, но у Израиля есть право защищаться», - подчеркнул он после телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
«Не злите Путина»: США и Европа дали Украине «четкий сигнал»
Украинский дипломат Василий Филипчук
рассказал, что в последние недели его европейские и американские коллеги «в неофициальном порядке направляют Киеву очень четкий сигнал»: «не давайте россиянам никакого повода для того, чтобы началась агрессия». Об этом сообщает
«Апостроф».
«Такого спокойствия и уверенности в том, что Россия не нападет - нет. Все уже выучили урок 2008 года», - заявил Филипчук.
Он подчеркнул, что россияне «очень последовательницы» в том, как они объясняют миру свои действия.
«Если бы не было бомбардировки Цхинвали со стороны Саакашвили, то не было бы повода. < > Майдан создавал прекрасный повод показать, что на Украине хаос, что там свергли законного президента», - отметил он.
Эрдоган Путину: "Израилю нужно преподать урок"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
сказал российскому коллеге Владимиру Путину
, что международное сообщество должно преподать Израилю «мощный и сдерживающий урок» из-за действий страны против палестинцев. Об этом сообщает
Fox News.
В телефонном разговоре с Путиным Эрдоган рассказал, что призвал Совет Безопасности ООН
вмешаться в ситуацию с «решительными и ясными посланиями» в адрес Израиля. Также он предложил Путину рассмотреть вопрос о создании международных сил для защиты палестинцев.
«*** в шоколаде»: Гордон ответил на иск Порошенко
«Недавно я выпустил конфеты «Гордон в шоколаде», а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только «*** в шоколаде», вот он и возмутился», - заявил журналист. Также Гордон обратил внимание, что Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова
: «То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе».
Первая страна в Европе победила ковид после «Спутника V»
Портал «Страна.ua» назвал
маленькое государство Сан-Марино первой страной Европы, победившей коронавирус. Издание связало это с использованием в стране российской вакцины «Спутник V».
По данным «Страна.ua», в Сан-Марино полностью привиты более трети населения, а первую дозу получили более 70 процентов жителей. Около 90 процентов привитых получили «Спутник», остальные - Pfizer
. С начала мая в стране зафиксировали всего один новый случай заражения коронавирусом.