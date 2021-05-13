В Румынии выставлен на торги личный лайнер Чаушеску

Впервые публике он был представлен в августе 1982 года. Первый полет он совершил осенью того же года в присутствии руководства страны. Первый полет с пассажирами был совершен в январе 1983 года по маршруту Бухарест – Тимишоара, первый международный рейс – в марте того же года в Лондон.