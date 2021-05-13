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В Румынии выставлен на торги личный лайнер Чаушеску

Газета.Ru
1 час назад
Пассажирский самолет ROMBAC 1-11, который использовался румынским диктатором Николае Чаушеску для официальных визитов в зарубежные страны, выставлен на аукцион, который пройдет 27 мая.
В Румынии выставлен на торги личный лайнер Чаушеску
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons
Самолет, который в свое время стал "жемчужиной" румынской авиационной промышленности, выставлен со стартовой ценой 25 тыс. евро. ROMBAC 1-11 – первый и единственный тип пассажирских самолетов, производившихся в Румынии.
Впервые публике он был представлен в августе 1982 года. Первый полет он совершил осенью того же года в присутствии руководства страны. Первый полет с пассажирами был совершен в январе 1983 года по маршруту Бухарест – Тимишоара, первый международный рейс – в марте того же года в Лондон.
Благодаря этому самолету Румыния стала первым коммунистическим государством за пределами СССР, производившим пассажирские реактивные лайнеры, говорится в сообщении аукционного дома Artmark. Его турбореактивные двигатели изготавливались на румынских предприятиях Aerofina and Turbomecanica по лицензии Rolls Royce. Самолет использовался для зарубежных визитов Чаушеску в период с 1986 по 1989 год. До 1989 года в Румынии было произведено 9 самолетов данного типа. На торги также выставлен президентский самолет Negrești, который использовался для президентских полетов в течение первого срока президентства Иона Илиеску
В мире,Николай Чаушеску,Румыния,
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