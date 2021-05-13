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Израиль мобилизует девять тысяч резервистов

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил мобилизовать девять тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства. В министерстве назвали эту мобилизацию "исключительным шагом". По словам официального представителя израильских вооруженных сил Хидая Зильбермана, силы страны рассматривают вариант наземного маневра, танки бронетранспортеры и артиллерия готовы к мобилизации в любой момент. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. По данным минздрава Газы, за весь период эскалации в результате израильских ударов погибли 87 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.
С территории Ливана выпустили ракеты в сторону Израиля
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Мария Захарова,МИД,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,
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