Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
в своем Twitter призвал Израиль
и сектор Газа немедленно прекратить боевые действия и начать деэскалацию конфликта. "Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе
и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", - написал Гутерриш. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного. Ранее жителям приграничных с сектором Газа районов Израиля порекомендовали оставаться в укрытиях.