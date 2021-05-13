На Украине раскрыли ожидания от встречи Зеленского с Путиным

Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.