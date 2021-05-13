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На Украине раскрыли ожидания от встречи Зеленского с Путиным

News.ru
23 минуты назад
В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным планируется проанализировать то, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четвёрки». Он этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, пишет «РБК — Украина».
Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.
Глава офиса Зеленского сказал, что в ходе саммита планируется провести анализ выполнения договорённостей парижского саммита «нормандской четвёрки».
Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне, — сказал Ермак.
Прежде пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают ждать предложений Киева по встрече между президентами.
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