Топливный кризис: в четырех штатах США на АЗС нет бензина

Топливный кризис. Сразу несколько американских штатов восточном побережье остались без бензина.
Обстановка на заправках накаляется с каждым часом. И у водителей уже не выдерживают нервы.
Водители часами стоят в очереди на заправку. Проблемы начались после остановки крупнейшего трубопровода. Уже шестой день топливо не поступает в местные АЗС. Хуже всего ситуация в Северной и Южной Каролине, Виргинии и Джорджии. На фоне паники жители начали массово скупать бензин. Американцы не только заправляют полные баки и набирают топливо в канистры, они заполняют любую свободную тару. Высокий спрос и дефицит товара привели к тому, что цены на топливо взлетели вдвое.
«Это безумие, что творится. Я сначала не придал этому значения. И не заправил машину заранее. А потом все стало происходить. Образовались огромные очереди. Бензина не хватает. Народ расхватывает его. Это похоже на фиаско с туалетной бумагой», – указал местный житель Дэн Андерсон.
Трубопровод, который обеспечивает топливом восточное побережье США был остановлен после кибератаки. На его перезапуск уйдет несколько дней.