Топливный кризис: в четырех штатах США на АЗС нет бензина

Водители часами стоят в очереди на заправку. Проблемы начались после остановки крупнейшего трубопровода. Уже шестой день топливо не поступает в местные АЗС. Хуже всего ситуация в Северной и Южной Каролине, Виргинии и Джорджии. На фоне паники жители начали массово скупать бензин. Американцы не только заправляют полные баки и набирают топливо в канистры, они заполняют любую свободную тару. Высокий спрос и дефицит товара привели к тому, что цены на топливо взлетели вдвое.