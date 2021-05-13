67 человек оказались жертвами ударов Израиля по сектору Газа

По информации ведомства, в числе жертв есть 17 детей. Кроме того, 388 человек, включая 115 детей и 50 женщин, получили ранения различной степени тяжести.

Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.