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Число жертв ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 67

Газета.Ru
56 минут назад
Число погибших после ударов израильской армии по территории сектора Газа достигло 67 человек.
67 человек оказались жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Фото: Ibraheem Abu Mustafa/ReutersIbraheem Abu Mustafa/Reuters
Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Минздрав анклава.
По информации ведомства, в числе жертв есть 17 детей. Кроме того, 388 человек, включая 115 детей и 50 женщин, получили ранения различной степени тяжести.
Ранее Минздрав Газы сообщал, что в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев.
Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.
В мире,Конфликты,Минздрав РФ,Израиль,
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