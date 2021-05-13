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Байден сообщил Нетаньяху о переговорах с палестинцами

RT на русскомиещё 4
19 минут назад
Президент США Джо Байден рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о переговорах американской стороны с палестинцами и рядом стран Ближнего Востока.
Байден сообщил Нетаньяху о переговорах с палестинцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден проинформировал Нетаньяху о дипломатическом общении США со странами региона, включая Египет, Иорданию и Катар, а также с палестинскими официальными лицами.
Американский лидер осудил ракетные атаки против Иерусалима и Тель-Авива.
Ранее в МИД России подчеркнули, что удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться.
В мире,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,МИД,Израиль,Соединенные Штаты,
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