В США заявили о монтаже при показе парада Победы в Москве

Специализирующееся на авиационной тематике американское издание AeroTime Hub рассказало о монтаже во время трансляции парада Победы на Красной площади 9 мая.

Журналисты издания назвали воздушную часть парада впечатляющей, а ее кульминацией – съемки крупных планов сначала кабины истребителя Су-57, а затем его корпуса.

Они обратили внимание, что во время трансляции ведущие стримов предположили, что эти кадры были сделаны с помощью компьютерной графики.

При этом сами авторы материала сочли более вероятным вариант вклейки кадров с репетиции парада. Они отметили, что истребители выглядят весьма детализировано, местами видны следы износа, а камера двигается именно так, как она двигалась бы во время полета. При этом они обратили внимание, что крупные планы Су-57 сделаны на фоне ясного неба, тогда как 9 мая в Москве было пасмурно.

«Скорее всего, съемки в воздухе были сделаны в другой день и склеены с кадрами парада», - предположили в AeroTime Hub.