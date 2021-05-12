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Глава ДНР назвал интеграцию с Россией целью республик Донбасса

Lenta.ru
1 час назад
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время поездки в непризнанную Луганскую народную республику назвал цели Донбасса. Об этом в среду, 12 мая, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Мы плечом к плечу идем к нашим целям, за которые боремся с 2014 года — это интеграция с Россией. Мы видим, что она развивается и что наши друзья-россияне рядом», — сказал Пушилин.
2 мая МВД России сообщило, что 527 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса получили российские паспорта.
30 апреля парламент ДНР принял закон о передаче ей в собственность имущества украинских банков и прекращении обязательств местных жителей перед ними. Депутаты заявили, что законопроект позволит использовать имущество банков «в интересах ДНР и ее граждан».
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