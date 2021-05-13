«Укрпочта» погубила 8 млн пчел

При перевозке «Укрпочтой» погибли 8 млн пчел, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

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Пчел, по его словам, «отправили из Закарпатья» – «пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом отправили «Укрпочтой» заказчикам». При этом 400 специальных пакетов везли в обычном грузовике, из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все пчелы погибли. Пчеловоды уже обратились в полицию. Они намерены судиться с «Укрпочтой». Указывается, что стоимость пчел «составляет около 500 тыс. гривен (18 тыс. долларов)», передает РИА «Новости»

«Укрпочта» выразила сожаления в связи с инцидентом и отметила, что «ежегодно в сезон транспортирует пчел». Отмечается, что это «требует максимального внимания к упаковке и условиям перевозки». «Укрпочта» заявила, что «целесообразность такой услуги» не раз обсуждалась в компании.

«То, что произошло сегодня, - произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до плюс 27 и выше», – пояснила «Укрпочта», отметив, что перевозка происходила по правилам – пчел везли в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями, грузовики не были «абсолютно герметичными», сотрудникам объясняли «условия пересылки пчел».