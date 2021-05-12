Алиев заявил о «крахе армянского государства»

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенных армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который безуспешно попытался вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР снова начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.