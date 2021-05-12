Британский телеведущий заявил о смерти Елизаветы II

Британский ведущий Алистер Кэмпбелл рассказал о смерти королевы Елизаветы, сообщают СМИ.
«Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы», – сказал ведущий.
Ведущий программы «Доброе утро, Британия» Алистер Кэмпбелл оговорился и сказал, что королева Елизавета умерла.
Ошибку он допустил во время интервью с британским актером Винни Джонсом
, когда они обсуждали смерть короля Филиппа.
В социальных сетях возмущенные зрители сразу же начали писать о том, что ведущий рассказал ложную информацию, и лишь некоторые отметили, что Алистер просто оговорился.
Через несколько минут интервью сам Кэмпбелл заметил ошибку, прервал Винни Джонса и извинился перед зрителями. Его соведущая Сюзанна Рид отметила, что все и так поняли, о чем идет речь, сообщает британская газета Metro.
Ранее «Телеканал 360» писал о том, что принц Чарльз
сократит количество членов королевской семьи.