Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня

Ленгварский сказал, что от российской стороны поступило официальное согласие на применение "Спутника V" в Словакии. Первая партия поступила в республику 1 марта.

"Спутником V" смогут привиться жители Словакии в возрасте от 18 до 60 лет. Государство, как подчеркнул Ленгварский, будет нести полную ответственность за процесс вакцинации российским препаратом.