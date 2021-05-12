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Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня

ТАССиещё 2
17 минут назад
Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" с июня. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский, слова которого привело Словацкое радио.
Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Словакия включит "Спутник V" в список применяемых в республике вакцин с начала июня", - отметил он.
Ленгварский сказал, что от российской стороны поступило официальное согласие на применение "Спутника V" в Словакии. Первая партия поступила в республику 1 марта.
"Вакцина станет нашей собственностью после того, как мы оплатим поставку [поступившей партии]", - уточнил министр.
"Спутником V" смогут привиться жители Словакии в возрасте от 18 до 60 лет. Государство, как подчеркнул Ленгварский, будет нести полную ответственность за процесс вакцинации российским препаратом.
В данный момент, уточнил глава Минздрава, определяются центры вакцинации, где будут проводиться прививки "Спутником V". На это и другие формальности уйдет 1-2 недели. До начала июня все вопросы организационно-технического характера будут решены.
В мире,Минздрав РФ,Словакия,
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