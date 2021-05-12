Украина готова применить силу против ВМФ России

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«Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», - заявил главком ВСУ, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

При этом он отметил, что украинские военные в свою очередь не поддаются на провокации, хотя имеют право применить силу.

«Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акваториях Черного и Азовского морей, к каким-то активным действиям, тем более к применению силы, но мы готовы применить силу. Мы должны откровенно понимать возможности наших ВМС и ВМС РФ, они несоразмерны», - отметил он.

Однако Руслан Хомчак выразил надежду, что военные корабли, предоставленные Украине странами НАТО , «когда нужно будет, скажут свое слово».