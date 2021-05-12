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Украина готова применить силу против ВМФ России

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Главнокомандующий вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак обвинил Россию в «постоянном провоцировании» украинских военных в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает УНИАН.
Украина готова применить силу против ВМФ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», - заявил главком ВСУ, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны».
При этом он отметил, что украинские военные в свою очередь не поддаются на провокации, хотя имеют право применить силу.
«Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акваториях Черного и Азовского морей, к каким-то активным действиям, тем более к применению силы, но мы готовы применить силу. Мы должны откровенно понимать возможности наших ВМС и ВМС РФ, они несоразмерны», - отметил он.
Однако Руслан Хомчак выразил надежду, что военные корабли, предоставленные Украине странами НАТО, «когда нужно будет, скажут свое слово».
«Рамблер» писал, что ранее Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива с апреля до октября 2021 года, запрет касается военных и государственных кораблей других стран. В Москве объяснили, что планируют провести военные учения. При этом в США выразили «глубокую озабоченность» по поводу этих планов, а также обвинили Россию в «создании препятствий работе портов» Украины в Азовском море.
В мире,Руслан Хомчак,НАТО,Россия,Украина,
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