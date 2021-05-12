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Крокодил украл у женщин наловленных за день крабов и попал на видео

Юрий Столбов
32 минуты назад
Крокодил похитил улов у жительниц австралийского Дарвина и попал на видео. Запись происшествия опубликовал таблоид Daily Mail.
Эбони Андерсон (Ebony Anderson) и Нарита Симпсон (Narita Simpson) с друзьями рыбачили с лодки в бухте недалеко от города, когда из-под воды появился крупный крокодил и попытался утащить у женщин ловушку для крабов за поплавок.
Позже выяснилось, что рептилия успела опустошить садок и украсть всех наловленных за день крабов прежде, чем скрыться.
«Ловушка была сильно потрепана, мы нашли в ней дыру, через которую он, видимо, и вытащил крабов», — прокомментировала происшествие Андерсон.
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