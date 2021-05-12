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Канцлера Австрии заподозрили во лжи по делу «Ибица-гейт»

ИА Regnum
1 час назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что прокуратура страны по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает его в даче ложных показаний по делу о скандальной видеозаписи с острова Ибица. Такое заявление политик сделал в ходе пресс-конференции.
Канцлера Австрии заподозрили во лжи по делу «Ибица-гейт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что старался передавать достоверную информацию по вопросам многолетней давности, о которых был лишь частично информирован. Курц подчеркнул, что всеми силами стремился помочь комиссии, которая расследует инцидент с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и видеозаписью.
По словам Курца, он останется на своей должности. Кроме того, у прокуратуры есть вопросы к главе его кабинета Бернхарду Бонелли.
Комиссия с мая 2019 года устанавливает авторов и заказчиков записи, ставшей поводом для политического скандала и отставки правительства Австрии.
Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись со Штрахе весной 2019 года попала в СМИ. Утверждалось, что на Ибице политик обсуждал с некой «российской гражданкой» возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы. Позднее оказалось, что в роли «гражданки РФ» за деньги выступила боснийская студентка.
В мире,Себастьян Курц,Генпрокуратура РФ,Австрия,
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