Канцлера Австрии заподозрили во лжи по делу «Ибица-гейт»

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что прокуратура страны по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает его в даче ложных показаний по делу о скандальной видеозаписи с острова Ибица. Такое заявление политик сделал в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что старался передавать достоверную информацию по вопросам многолетней давности, о которых был лишь частично информирован. Курц подчеркнул, что всеми силами стремился помочь комиссии, которая расследует инцидент с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и видеозаписью.

По словам Курца, он останется на своей должности. Кроме того, у прокуратуры есть вопросы к главе его кабинета Бернхарду Бонелли.

Комиссия с мая 2019 года устанавливает авторов и заказчиков записи, ставшей поводом для политического скандала и отставки правительства Австрии.