Сотни ракет выпущены в последние часы по Израилю из сектора Газа, есть погибшие и раненые. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику. Почему традиционный для страны конфликт внезапно обострился до такой степени? Причиной тому стало сразу несколько совпадений.

Если почитать СМИ, то может показаться, что на территории Израиля сейчас идут чуть ли не полномасштабные боевые действия. Толпы бунтующих палестинских арабов (которых называют просто палестинцами, хотя евреи обижаются и говорят, что они тоже палестинцы) нападают на полицейских и жителей еврейской национальности, закидывая их всем, что попадет под руку. По последним данным, пострадало около 700 палестинцев и три десятка израильских правоохранителей. И если в Иерусалиме эти столкновения привели лишь к уличным беспорядкам, то, например, в городе Лод (20 км от Тель-Авива) местные власти заявили о полной потере контроля за ситуацией и потребовали от правительства ввести войска.

Израильских арабов поддерживают их собратья из сектора Газа, откуда группировка ХАМАС закидывает Израиль ракетами – по данным самих боевиков, им удалось запустить 130 штук только по Тель-Авиву. Да, большая часть палестинских ракет либо сбивается израильской системой ПВО «Железный купол», либо (в силу того, что ракеты эти собраны на коленках) не причиняет особого вреда, однако каждый раз при запусках в израильских городах объявляется воздушная тревога.

В свою очередь, израильский кабинет не может в этой ситуации навести порядок – ни успокоить арабов на своей территории, ни принять решение о проведении полномасштабной операции в секторе Газы (то есть не отвечать ракетами на ракеты, уничтожая вместе с полевыми командирами мирных палестинцев, а организовать ввод войск для физической ликвидации части руководства ХАМАС и военной инфраструктуры организации).

Однако о некоторых ответных мерах Израиль уже заявил - в частности, объявлено о ликвидации ряда руководителей разведки ХАМАС. Сделано это, как заявляет армия обороны Израиля, «при помощи наших истребителей, а также службы безопасности. Кроме того, замечено, что Израиль перебрасывает к границам автономии танки.

«Выселение» по-еврейски

Если продолжить читать эти СМИ, то можно узнать, что все это произошло исключительно по вине израильских властей, решивших выселить арабские семьи из домов в палестинском квартале Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Домов, где эти семьи жили поколениями. Соответственно, целый ряд стран – как арабских, так и западных – требует от израильских властей оставить бедных палестинцев в покое и не создавать конфликтную ситуацию.

На самом же деле все гораздо сложнее. И в вопросе «выселения», и касательно причин начала эскалации.

Ни для кого не секрет, что израильские власти рассматривают Израиль как еврейское государство и хотели бы, чтобы палестинских арабов на территории этого государства не было. Однако на пути реализации этой идеи есть серьезная проблема в виде владения теми самыми арабами землей и недвижимостью. Причем как на территории Западного Берега, так и в Восточном Иерусалиме (который еще называют Старым Городом), являющемся для евреев столицей их государства. Так что израильтяне придумали очень эффективный, эффектный и – что самое главное – законный способ решения данной проблемы.

Рамблер

«В Израиле есть правые общественные некоммерческие организации, которые скупают арабские дома в Иерусалиме. И чем ближе эти дома находятся к Старому Городу, тем лучше. Палестинская администрация пытается этому препятствовать – в частности, приняла закон, согласно которому арабов, продающих землю евреям, ждет смертная казнь, - поясняет газете ВЗГЛЯД научный руководитель иерусалимского Центра изучения Израиля и диаспоры, ведущий эксперт московского Института Ближнего Востока Алек Эпштейн. – В итоге получается следующая схема. Арабы дают объявление о продаже дома. Израильтяне это объявление видят и предлагают продавцу цену гораздо выше рыночной – якобы от имени какого-нибудь богатого француза, американца или русского. Арабы все прекрасно понимают, но дом продают, получая за него все деньги. Затем, когда становится известно, что покупателями были евреи, арабы из страха начинают возмущаться. Утверждать, что ничего не продавали и отказываться передавать дом новым владельцам».

Ровно по такой же схеме решается и вопрос с землей на Западном Берегу. Когда автор был в Израиле несколько лет назад, ему рассказывали, что с некоторыми палестинскими владельцами даже поступали проще. Эти владельцы продавали землю напрямую израильтянам (со всеми правильно оформленными документами), после чего новые и бывшие владельцы разыгрывали целое представление с отказом бывших уходить, бросанием своих тел под бульдозеры и т.п. В итоге все выглядело как изгнание арабских владельцев силой, тогда как для настоящего юридического спора у израильских собственников всегда были все необходимые бумаги, подписанные арабами.

Да и само «изгнание силой» оформляется, если нужно, через долгую и сложную процедуру. «Никто их и в этих условиях не выселяет, дела рассматриваются вплоть до Верховного суда, и только после изучения им всех обстоятельств, договоров и платежных ведомостей те, кто имущество по собственной воле продали, получают указание передать ключи новым законным владельцам. Никакого выселения кого бы то ни было государственными или муниципальными властями не было и нет, и всем, включая Палестинскую администрацию и ХАМАС, это хорошо известно», - говорит Алек Эпштейн. Собственно, эта процедура и проводилась в отношении семей, «выселяемых» из квартала Шейх-Джарах. В частности, дело рассматривается сейчас в Верховном суде Израиля.

Надежда, пиар, проверка на вшивость и подрыв

Тогда почему из-за этого рядового, по сути, случая возник такой нерядовой бунт? Причин тому несколько – и все они совпали, создав нынешний идеальный палестинский шторм.

Одна из них в том, что вся эта история пришлась на т.н. «День Аль-Кудс» - дату в священный для мусульман праздник Рамадан, когда они вспоминают о потере Иерусалима. Дату, которая – если брать шире – символизирует для мусульман их унижение со стороны евреев и «крестоносцев».

Более того, нынешний день Аль-Кудс отличается от прошлогоднего. Если в 2020 году он проходил на фоне общего для арабов ощущения безнадеги из-за решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и проспонсировать мирные соглашения между Тель-Авивом и арабскими странами, то в этом году появилась надежда – ведь сменивший Трампа Джозеф Байден отказался от политики «Израиль превыше всего». В итоге 7 мая – в день аль-Кудс – пришедшие помолиться на храмовую гору палестинцы стали забрасывать бутылками и другими подручными средствами полицейских, стоящих в оцеплении и защищавших этих же мусульман. В результате полиция вошла на храмовую гору и всех разогнала, причинив травмы той или иной степени тяжести двум сотням палестинцев.

Официально именно эти столкновения возмутили ХАМАС. Группировка потребовала до 18:00 10 мая вывести полицию и военных из района Шейх Джарах и с Храмовой горы, а после истечения срока ультиматума террористы отправили в Израиль сотни ракет самовылетом.

Однако на самом деле мотив у ХАМАС был иным – политическим. 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газы, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы. И ХАМАС понимал, что, поддержав иерусалимских арабов, он резко повышает свои шансы на победу – причем не только в полностью подконтрольном ему Секторе, но и на Западном Берегу, где властвует группировка ФАТХ Махмуда Аббаса

В свою очередь, и перед ФАТХ стояла задача резко набирать популярность. Репутация Аббаса была серьезно подмочена слишком слабой (по мнению арабов) и капитулянтской позицией в отношении еврейского государства. У него не было ракет для поддержки арабских семей Иерусалима, но при этом имелась возможность солидаризироваться с ними через организацию массовых беспорядков. Что он, по всей видимости, и сделал – и сейчас намерен провести с Израилем переговоры. Если итогом этих переговоров станет сохранение за продавшими свои дома арабами их собственности, а также вывод израильских войск с Храмовой горы, то Аббас выйдет из ситуации победителем. Да, выборы пока из-за беспорядков перенесены с конца мая на неопределенный срок, однако с большой долей вероятности они пройдут в ближайшее время.

Наконец, еще одним поводом для нынешних волнений стали другие выборы – в израильский Кнессет.

Они прошли в конце марта, однако вплоть до сегодняшнего дня политические партии не могут сформировать правительство. И сейчас велика вероятность того, что это правительство будет собрано по принципу «все против Нетаньяху», когда левые силы, центристы, правоцентристы и даже депутаты-арабы заключают коалиционное соглашение ради изгнания премьера, его партии «Ликуд» и еврейских религиозных блоков из правительства.

Сейчас будущие партнеры находятся на финальной стадии договоренностей (то есть делят министерские портфели). Однако уже понятно, что такая коалиция будет крайне рыхлой. Между ее членами колоссальное количество разногласий, и они уже договорились, что будут эти разногласия в первое время обходить, принимать решения коллегиально.

Соответственно, у арабских террористов из ФАТХ и ХАМАС могло появиться желание испытать прочность этой коалиции, а у самого Нетаньяху – сорвать ее формирование. Ведь резкая эскалация напряженности вынуждает еврейских ее участников резко критиковать палестинских погромщиков, после чего арабским депутатам становится крайне сложно официально в эту коалицию войти. А без этих депутатов у противостоящих Нетаньяху сил не хватит нескольких голосов для формирования большинства и, соответственно, свержения нынешнего премьера с трона, который он занимает вот уже 12 лет подряд.

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила в среду утром о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по жилым домам в прибрежном анклаве. Об этом сообщил палестинский информационный портал Dunya Al Watan.

Некоторое время назад в результате ракетного удара Израиля была полностью разрушена высотка Эль-Джаухара в центре Газы, в которой находились офисы телеканала Al-Mamlaka и других местных средств массовой информации, а также квартиры. В момент удара в восьмиэтажном здании никого не было, так как всех до этого спешно эвакуировали, пострадавших нет.

Это уже вторая высотка в Газе, уничтоженная в ходе налета за последние несколько часов. В результате одной из атак израильской авиации ранее было полностью разрушено 14-этажное строение Бурдж-Ханади, где располагались офисы и гостиница. Все находившиеся в здании были также своевременно эвакуированы. После уничтожения высотки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали: по данным израильской армии, оно превышает тысячу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из руководителей армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса

Около 200 из них не пересекли границу и разорвались на территории сектора Газа. Еще 860 ракет все-таки пересекли границу. По словам Конрикуса, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вели операцию против исламистов более 38 часов.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с вечера 10 мая. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны Израиля продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН

Палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху , передает РИА Новости.

«Мы едины против презренного врага. Они поплатятся жизнью», — пообещал политик.

В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что удары израильской армии по объектам исламистов это «только начало». По его словам, у израильских военных есть еще множество целей в секторе Газа.

Израильский Генштаб сообщает, что военная операция в секторе газа будет продолжаться до тех пор, пока все тоннели радикалов не будут уничтожены. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ» у себя в Twitter.

«Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала, что в Иерусалиме и вокруг сектора Газа по-прежнему наблюдается крайне напряженная ситуация.

По ее словам, российская сторона «решительно осуждает нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности», а также призывает Израиль и Палестину «проявлять сдержанность» не делать шагов, «чреватых дальнейшей эскалацией напряженности».

Рамблер

«Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — сказано в заявлении дипломата.

Она отметила, что Россия, являясь постоянным членом Совета безопасности ООН и участником «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию, «будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности».

Андрей Быстрицкий. Противостояние Палестины и Израиля, обострившееся в последние дни, может привести к полномасштабному военному конфликту. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай"

"Обстановка очень непростая. И перспективы ее развития тревожные и даже опасные, - сказал Быстрицкий. - Очередной виток арабо-израильского противостояния может обернуться полномасштабной войной, в которую втянутся очень многие участники. И как ее прекращать, с учетом многих факторов, непонятно".

Аналитик обратил внимание, что динамика развития конфликта указывает на его разрастание. Он также добавил, что пагубное влияние на ситуацию оказывает тот факт, что с обеих сторон сейчас идет формирование институтов власти. "И в Палестине, и в Израиле процесс формирования устойчивой власти не завершен. Это вносит разлад. И число различных участников конфликта очень велико, - указал Быстрицкий. - Это не просто противостояние двух сторон - ХАМАС и, условно, Израиля. Там все сложнее. Там есть палестинская молодежь, которая очевидным образом ведет самостоятельную линию. Это приводит к тому, что на конфликте все стремятся заработать политических очков".

Таким образом, по мнению эксперта, для снижения градуса противостояния необходимо добиться консолидации позиций в рядах каждой из противоборствующих сторон. В противном случае, может повториться ситуация 2014 года, когда Израиль на протяжении почти двух месяцев проводил в секторе Газа военную операцию "Нерушимая скала", в ходе которой на палестинскую территорию были, в частности, введены сухопутные силы израильской армии, отметил Быстрицкий.

Собеседник агентства отметил, что определенную стабилизирующую роль могу сыграть и внешние игроки.