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Оливер Стоун призвал США остановить «войну» против России

News.ruиещё 4
28 минут назад
США необходимо прекратить кампанию против РФ и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил американский режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун.
Оливер Стоун призвал США остановить «войну» против России
Фото: скриншот youtube.com/Igor Lopatonokскриншот youtube.com/Igor Lopatonok
По мнению Стоуна, против России на протяжении длительного времени ведётся своего рода война. Она вновь началась в США в 2006–2007 году, когда российский лидер Владимир Путин произнёс свою «Мюнхенскую речь». В ней он объявил однополярный мир неприемлемым и заявил, что США навязывают другим странам собственные интересы во всех сферах.
Оливер Стоун считает, что оснований для обвинения России в проявлениях агрессии нет.
Я считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике. Огромный. Огромной важности, — сказал режиссёр.
По мнению Стоуна, в США должны быть люди, которые станут выступать за мир и партнёрские отношения с другими странами, включая Китай, Россию, Иран.
Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути. Это самоубийственный путь, — подчеркнул режиссёр.
По его мнению, многие американцы разделяют подобную позицию, однако политики, если они начнут выступать с такой риторикой, никогда не победят на выборах, поскольку подвергнутся высмеиванию со стороны прессы.
Ранее Оливер Стоун рассказал, что толкает США к участию в новых войнах.
В мире,Оливер Стоун,Владимир Путин,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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