Обострение обстановки в Восточном Иерусалиме набирает обороты

Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ: «Эти семьи жили на протяжении многих десятилетий на вполне законных основаниях на этой территории. Они не нарушали никакие законы, они не являются террористами, и сам факт изгнания этих семей израильской администрацией является произволом. Нужна деэскалация, и первые шаги должен сделать Израиль. Никаких позитивных подвижек в сторону разрешения десятилетиями идущего палестино-израильского конфликта нет — это раз. Перенесение посольства США в Иерусалим — это два. Ну и, собственно, тот непрекращающийся, усугубляющийся внутриполитический конфликт, который длится в Израиле на протяжении нескольких лет, усугубляет проблему».