В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обострение обстановки в Восточном Иерусалиме набирает обороты

BFM.RU
10 минут назад
Поводом для обострения стало то, что израильский суд решил выселить несколько арабских семей в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Когда-то эти дома принадлежали евреям. Начался протест, в полицейских полетели камни, полиция применила спецсредства. Спустя несколько дней полиция закрыла доступ палестинцам на Храмовую гору — обосновала это тем, что группа палестинцев бросала камни в проезжающие автомобили. Начались беспорядки, пострадали более 300 человек.
Обострение обстановки в Восточном Иерусалиме набирает обороты
Фото: Ibraheem Abu Mustafa/ReutersIbraheem Abu Mustafa/Reuters
Вскоре в конфликт вмешались военные силы Израиля и боевики сектора Газа. О том, что в Израиле происходит сейчас, рассказывает журналист, обозреватель израильского сайта «Детали» Марк Котлярский:
Марк Котлярский, журналист, обозреватель израильского сайта «Детали»: «Ситуация продолжает нагнетаться, как я и предполагал. Собрался узкий военно-политический кабинет во главе с премьер-министром Нетаньяху, где было принято решение об усилении ответных ударов Армии обороны Израиля. Обстрелы на израильской территории продолжались, было выпущено, по неким прикидкам, примерно до 100 ракет. Египетская газета Al-Ahram передала, что все-таки достигнута определенная договоренность о снижении градуса противостояния. Из условий — это то, чтобы израильская полиция разрешила свободу молящимся на территории Храмовой горы, и плюс еще какие-то условия, которые пока не оглашаются. Эти меры приняты совместно с Советом безопасности ООН и Египтом».
В пресс-службе израильской армии сообщили, что за сутки из сектора Газа выпустили 630 ракет и только 200 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». 150 ракет упали и разорвались на территории палестинского анклава. Пострадали несколько городов, в том числе Ашдод и Ашкелон.
ХАМАС угрожает запустить ракеты по Тель-Авиву, а премьер Израиля Нетаньяху намерен усилить ответные удары. СМИ публикуют кадры уничтожения 13-этажного жилого дома в секторе Газа после ударов израильтян. Комментирует экс-депутат кнессета, писатель, журналист Йосеф Шагал:
Йосеф Шагал, экс-депутат кнессета, писатель, журналист: «То, что делает ХАМАС, надо разделить. Это науськивание, это организация массовых беспорядков, такие, я называю их косметическими, обстрелы израильских городов ракетами «Кассам». Израильская армия в ответ делает несколько залпов по полуразрушенным баракам, и все тихо расходятся. И каждая сторона демонстрирует свою силу. Причина именно этой вспышки в том, что председатель палестинской автономии Махмуд Аббас отменил выборы, которые были намечены на 22 мая. С 2005 года в палестинской автономии не проводятся президентские выборы и с 2006-го — парламентские. Почему? Потому что Организация освобождения Палестины, которая является легитимным представителем палестинцев, находится в состоянии перманентной войны с ХАМАСом, который контролирует ситуацию в секторе Газа».
Несколько политических заявлений уже прозвучало: ООН и Красный Крест призвали к прекращению эскалации. Госдеп США в свою очередь выразил обеспокоенность ракетными атаками на Израиль и гибелью людей в Газе. Российский МИД призвал стороны к сдержанности, в частности Лавров осудил выселение палестинцев, с которого все началось. Но проблема здесь, конечно, гораздо глубже, говорит политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ: «Эти семьи жили на протяжении многих десятилетий на вполне законных основаниях на этой территории. Они не нарушали никакие законы, они не являются террористами, и сам факт изгнания этих семей израильской администрацией является произволом. Нужна деэскалация, и первые шаги должен сделать Израиль. Никаких позитивных подвижек в сторону разрешения десятилетиями идущего палестино-израильского конфликта нет — это раз. Перенесение посольства США в Иерусалим — это два. Ну и, собственно, тот непрекращающийся, усугубляющийся внутриполитический конфликт, который длится в Израиле на протяжении нескольких лет, усугубляет проблему».
Позднее МИД России еще раз выступил с призывом к сдержанности. Израиль призвал в армию 5 тысяч резервистов для своей операции против палестинцев — она получила название «Стражи Стены». А ХАМАС в ответ провел несколько ракетных залпов в сторону Тель-Авива.
В мире,Происшествия,Йосеф Шагал,Владимир Шаповалов,Махмуд Аббас,Хамас,Международный комитет Красного Креста,ЦАХАЛ,Совбез ООН,ООН,МИД,Госдеп США,Израиль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители