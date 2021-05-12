Обострение обстановки в Восточном Иерусалиме набирает обороты

Йосеф Шагал, экс-депутат кнессета, писатель, журналист: «То, что делает ХАМАС, надо разделить. Это науськивание, это организация массовых беспорядков, такие, я называю их косметическими, обстрелы израильских городов ракетами «Кассам». Израильская армия в ответ делает несколько залпов по полуразрушенным баракам, и все тихо расходятся. И каждая сторона демонстрирует свою силу. Причина именно этой вспышки в том, что председатель палестинской автономии Махмуд Аббас
отменил выборы, которые были намечены на 22 мая. С 2005 года в палестинской автономии не проводятся президентские выборы и с 2006-го — парламентские. Почему? Потому что Организация освобождения Палестины, которая является легитимным представителем палестинцев, находится в состоянии перманентной войны с ХАМАСом, который контролирует ситуацию в секторе Газа».