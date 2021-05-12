Ковид-диссиденты в США будут носить маски из-за «опасности вакцин»

Носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить американских ковид-диссидентов новые конспирологические теории об опасности привившихся людей. Об этом пишет издание Vice News.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Сообщается, что сторонники новой теории утверждают, будто бы привившиеся люди способны на передачу определённых белков непривитым гражданам, после чего у последних разовьются побочные эффекты, включая бесплодие и угрозу выкидышей.

Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку, — заявляет педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.

Vice News отмечает, что теперь авторитетные в своих кругах антипрививочники и адепты конспирологических теорий призывают своих последователей соблюдать социальную дистанцию, вводить карантин для вакцинированных и даже начать носить маски, дабы защититься от опасных компонентов, распространяемых привитыми.