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Ковид-диссиденты в США могут начать носить маски из-за «опасности вакцин»

News.ru
36 минут назад
Носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить американских ковид-диссидентов новые конспирологические теории об опасности привившихся людей. Об этом пишет издание Vice News.
Ковид-диссиденты в США будут носить маски из-за «опасности вакцин»
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press AgencyMartyn Wheatley/Keystone Press Agency
Сообщается, что сторонники новой теории утверждают, будто бы привившиеся люди способны на передачу определённых белков непривитым гражданам, после чего у последних разовьются побочные эффекты, включая бесплодие и угрозу выкидышей.
Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку, — заявляет педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.
Vice News отмечает, что теперь авторитетные в своих кругах антипрививочники и адепты конспирологических теорий призывают своих последователей соблюдать социальную дистанцию, вводить карантин для вакцинированных и даже начать носить маски, дабы защититься от опасных компонентов, распространяемых привитыми.
Ранее президент России Владимир Путин назвал число вакцинированных от коронавируса. По словам российского лидера, 21,5 млн россиян уже прошли процедуру вакцинации.
В мире,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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