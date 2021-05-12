МИД Великобритании намерен вновь обвинить Россию в кибератаках

В распространенной версии документа отмечается, что Россия, а также Китай, КНДР и Ирак якобы используют цифровые технологии "для саботажа и кражи данных".

Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, якобы связанных со Службой внешней разведки (СВР) России. До этого британская разведка назвала Россию главной угрозой национальной безопасности. Россия неоднократно отвергала обвинения в якобы причастности к кибератакам.