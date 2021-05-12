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МИД Великобритании намерен вновь обвинить Россию в кибератаках

Газета.Ruиещё 3
5 часов назад
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен снова обвинить Россию в кибератаках во время выступления на конференции Национального центра кибербезопасности в среду, 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД, распространивший выдержки из будущей речи главы ведомства.
МИД Великобритании намерен вновь обвинить Россию в кибератаках
Фото: Dominic Lipinski/PA via APDominic Lipinski/PA via AP
В распространенной версии документа отмечается, что Россия, а также Китай, КНДР и Ирак якобы используют цифровые технологии "для саботажа и кражи данных".
"Давайте скажем прямо: такие страны, как Россия, обязаны преследовать преступников, которые действуют с их территории, а не покрывать их", – указано в тексте.
Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, якобы связанных со Службой внешней разведки (СВР) России. До этого британская разведка назвала Россию главной угрозой национальной безопасности. Россия неоднократно отвергала обвинения в якобы причастности к кибератакам.
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