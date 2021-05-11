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Нетаньяху прокомментировал обстрелы со стороны сектора Газа

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к гражданам заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».
Нетаньяху прокомментировал обстрелы со стороны сектора Газа
Фото: ReutersReuters
«Мы решили, что ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня — они поплатятся собственными жизнями», — приводится сообщение Нетаньяху в его Twitter.
Ранее Нетаньяху заявил о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа на фоне эскалации в регионе.
11 мая в ХАМАС заявили, что запустили 130 ракет в сторону Тель-Авива.
При этом в израильской армии сообщали о запуске более 600 ракет из сектора Газа по территории Израиля.
В мире,Биньямин Нетаньяху,Израиль,
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